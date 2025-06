Poá inaugura 1º Jardim Sensorial do Alto Tietê

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o prefeito de Poá, Saulo Souza, inaugurou nesta quinta-feira (05) o primeiro Jardim Sensorial público do Alto Tietê. O espaço, que marca mais um avanço na construção de uma cidade mais inclusiva, acessível e ambientalmente consciente, visa atender crianças atípicas e pessoas com deficiência e estimular o contato direto com a natureza.

Localizado na Secretaria de Meio Ambiente (avenida Adutora, 1.111 – Jardim Nova Poá), o espaço é uma iniciativa inédita da gestão pública regional com o propósito de integrar crianças atípicas ao meio ambiente por meio da estimulação dos sentidos como tato, olfato, audição e equilíbrio. O ambiente foi cuidadosamente planejado para despertar os cinco sentidos e para isso conta com caminhos de pedras, cascalho, areia e serragem, uma variedade de plantas aromáticas e comestíveis, como hortelã, além de flores com diferentes formas, cores e texturas.

“Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e estamos unidos no propósito de fazer de Poá uma cidade que respeita o meio ambiente e garante a inclusão. Uma cidade mais humana e acolhedora”, afirmou o prefeito, que ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, fez questão de vivenciar as experiências sensoriais do espaço ao lado de crianças e adultos que prestigiaram a inauguração.

Ele acrescentou ainda que a administração segue empenhada em ampliar os serviços de saneamento. “Agora, caminhamos para garantir o tratamento de 99% do esgoto coletado. Após concluir as obras de abastecimento, nosso próximo passo é o esgotamento sanitário e o tratamento adequado dos resíduos."