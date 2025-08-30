Poá inaugura novo Ossário Municipal; Saulo Souza anuncia pacote de investimentos

Um novo Ossário Municipal com capacidade para mais de 2,5 mil estúdios foi inaugurado nesta quinta-feira (28), no Cemitério da Paz, em Poá. De acordo com o prefeito Saulo Souza, as obras do espaço estavam paralisadas desde 2011.

Antes da construção, era necessário realizar o processo de exumação, ou seja, a retirada dos restos mortais de uma sepultura ou jazigo, a cada três anos. Com a nova estrutura, a administração municipal espera ampliar esse prazo.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a relevância do equipamento público. “Da mesma forma que nos preocupamos com cada serviço que fazemos aqui na cidade, devemos nos preocupar e cuidar de cada um que tem o dom da vida e daqueles que já partiram”, afirmou.

Saulo também destacou o compromisso da Prefeitura com a recuperação do espaço.

“Quando assumimos a gestão, encontramos o cemitério em estado de abandono e, por isso, iniciamos uma força-tarefa para concluir uma obra que estava parada há quase quinze anos. Agora, 2,5 mil famílias terão dignidade e respeito à memória de seus entes queridos com as novas gavetas implantadas”, disse.

Segundo o prefeito, o ossário faz parte de um projeto mais amplo de modernização. “Essa foi apenas a primeira etapa: já preparamos a reforma do velório municipal, com apoio do deputado Oseias de Madureira, que tem sido um verdadeiro padrinho do nosso cemitério, e vamos modernizar todo o espaço com iluminação de LED, câmeras de monitoramento e ruas concretadas, garantindo mais conforto à população e respeito à memória daqueles que já partiram”, completou.

O deputado estadual Oseias de Madureira (Alesp), também participou da inauguração e comentou sobre sua contribuição. “Eu, como filho dessa cidade, fico muito feliz de ter conseguido contribuir com os cuidados deste cemitério, que carrega membros da minha própria família”, disse. Ele ainda destacou que “Foram R$ 2 milhões de investimentos para Poá em 2025 e eu posso afirmar que mais verbas virão ainda neste ano”.

Outros que estiveram presentes no evento incluem a primeira-dama Flavia Souza, o presidente da Câmara de Poá, Lucas Ferrari e, responsáveis pela entrega do Ossário, a secretária de Serviços Urbanos, Gizele Dias, e o secretário de obras, Adriano Panão.

Saulo Souza anuncia pacote de investimentos após inauguração em Poá

O prefeito de Poá, Saulo Souza, anunciou um pacote de investimentos que inclui a construção de quatro novas escolas, três unidades de saúde e a instalação de 120 câmeras do sistema Smart Sampa, entre outros projetos. As medidas foram divulgadas durante a inauguração do Ossário Municipal, nesta quinta-feira (28).

Entre as entregas previstas estão uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Calmon Viana, o Centro de Referência ao Idoso, o Centro de Referência à Saúde da Mulher, uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) e uma clínica de atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Também estão no pacote a construção de um novo quartel do Corpo de Bombeiros e do Sistema Elétrico de Potência (SEP) Santa Luísa.

O plano ainda prevê a reforma completa do velório municipal e a revitalização das ruas da Quadra Geral. Além disso, a Prefeitura já está providenciando a licitação da empresa responsável pela sinalização viária, a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, a aquisição de uma nova frota de ônibus, com piso rebaixado e ar-condicionado, e a renovação da frota da Polícia Militar.

O prefeito também destacou investimentos estaduais: R$ 2 bilhões para a construção de uma nova alça do Rodoanel e R$ 1 bilhão para as passarelas das estações de trem na cidade. "Nós vamos concluir todas as obras que encontramos paradas. Entre elas, o posto de saúde do bairro de Calmon Viana, a clínica TEA, o novo posto de saúde da Vila Ferracini, o Rodoanel, as estações de Poá e Calmon Viana, além do Cantinho da Melhor Idade e do Centro de Referência da Saúde da Mulher. Isso só está sendo possível porque fizemos a lição de casa e contamos com o apoio de deputados como Oseias de Madureira. Hoje, Poá é uma cidade que tem voz e vez, seja junto ao governo do Estado ou ao governo federal. Com essa união de forças, com a Câmara Municipal e nosso secretariado, vamos levar Poá a um novo patamar. Essa é a nossa missão", afirmou.