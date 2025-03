Poá inaugura revitalização do Relógio e Monumento dos Expedicionários em cerimônia histórica

O prefeito Saulo Souza entregou para a população poaense, na manhã do último sábado (22), o histórico Relógio do centro e o Monumento da Praça dos Expedicionários revitalizados, abrindo as comemorações do aniversário de 76 anos da cidade. Após anos sem funcionamento, o equipamento foi restaurado, recebendo nova pintura, acabamento e a instalação de um moderno maquinário interno que facilitará o ajuste e a manutenção. A ação, que também promoveu uma homenagem aos familiares dos ex-pracinhas da cidade que lutaram na Segunda Guerra Mundial, resgata a história e a cultura do município.

Primeiro prefeito nascido e criado em Poá, Saulo Souza, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, destacou que a entrega da revitalização de símbolos importantes da cidade é um momento de muita emoção. “Hoje a família poaense se encontra no coração de Poá. O Relógio é o nosso marco zero, por isso é um dia que entrará para a história, pois marca um novo tempo, com a transformação que Poá tanto merece. Temos o compromisso de fazer uma gestão comprometida com os valores históricos do nosso município, com a cidadania e, principalmente, com o patriotismo”, ressaltou.

Com a praça repleta de poaenses, a entrega da revitalização foi comemorada como um marco para a recuperação do centro histórico da cidade. “Hoje celebramos a memória e o futuro da nossa Poá Cidade Joia. Após mais de 30 anos parado, o icônico relógio da Praça do Expedicionário voltou a marcar o tempo. Um espaço histórico, turístico e cultural de Poá”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Barbosa.

Também estiveram presentes nesta manhã histórica, o ex-prefeito Inácio Padoan, o secretário de Governo, Saul Souza, e demais secretários municipais, vereadores, presidentes de entidades, empresários e comerciantes da cidade.

Revitalização

O relógio ganhou um novo revestimento e um moderno maquinário eletrônico com motor de precisão e um controlador por microprocessador. Agora, ele poderá ser ajustado por meio de aplicativo, sem a necessidade de acessar a casa de máquinas, o que vai favorecer na preservação do equipamento. Todo o trabalho de recuperação e restauração foi executado pelo empresário e relojoeiro Marcos Saconi.

Além do conserto do relógio, toda a estrutura da praça recebeu ações de zeladoria e revitalização. A estátua do soldado, conhecida como Monumento dos Expedicionários, também foi restaurada. “O relógio e o soldado da Praça do Expedicionários são importantes símbolos da história de Poá, que precisa ser sempre preservada e valorizada. A restauração de ambos é um exemplo de uma gestão comprometida em honrar o passado e de investir no futuro. Esse é mais um presente de aniversário para a nossa cidade, que agora tem um de seus principais pontos turísticos preservado”, acrescentou o prefeito Saulo Souza.

Homenagens

Durante o evento de entrega, foi realizada uma emocionante homenagem aos familiares dos expedicionários poaenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Como forma de preservar a memória desses heróis, novas placas com os nomes dos pracinhas e informações sobre os combates foram instaladas no monumento dedicado a eles. Em um momento de grande emoção, o combatente Joaquim Carlos de Oliveira, avô da primeira-dama Flavia Souza, também foi homenageado por meio de sua família, reconhecendo sua bravura e dedicação à pátria.

Dia da Água

A escolha do dia 22 de março para a entrega do espaço e do equipamento se deu em função do Dia Mundial da Água, comemorado neste sábado. Por se tratar de um dos símbolos da cidade, que é conhecida por suas fontes, a atual gestão prestou homenagem ao sócio da Água Natureza de Poá, Diname de Souza Santos, durante o evento.