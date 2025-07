Poá inicia 14ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Poá deu início nesta quinta-feira (03) à 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, um dos principais marcos do calendário institucional da cidade. O evento, que seguiu nesta sexta-feira (4), reúne representantes da sociedade civil, autoridades e profissionais do setor para debater diretrizes, avaliar políticas públicas e propor avanços no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que completa 20 anos em 2025. O prefeito Saulo Souza marcou presença no dia inicial do evento.

Com o tema “Construção, Proteção Social e Resistência”, a conferência reflete sobre os desafios e as perspectivas da assistência social, reafirmando o compromisso do município com a promoção da dignidade e a defesa dos direitos da população mais vulnerável.

Na abertura da atividade, além do prefeito, estiveram presentes a presidente do Fundo Social e primeira-dama de Poá, Flavia Souza, o secretário de Assistência Social de Poá, Wellington Alves Teixeira, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Deise de Andrade Silva, o diretor da DRADS (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social), José Rezende Filho, que representou a Secretaria de Assistência Social do Estado de São Paulo, a representante dos trabalhadores do SUAS, Thais Rosana, a representante dos usuários do SUAS, Solange Silva, além de representantes e membros de diversas entidades poaenses e secretários municipais.

A 14ª edição da conferência está sendo dividida em cinco eixos temáticos centrais: Universalização do SUAS: com foco no acesso integral aos serviços com equidade e respeito às diversidades; Aperfeiçoamento contínuo: abordando inovação, gestão descentralizada e valorização dos profissionais da assistência social; Integração de benefícios e serviços: visando o fortalecimento da proteção social, segurança de renda e inclusão; Gestão democrática e comunicação transparente: para garantir maior participação social e controle público; Sustentabilidade financeira e equidade no financiamento do SUAS.

Durante seu discurso de abertura, Saulo Souza compartilhou sua trajetória de vida para ressaltar o impacto que as políticas públicas de assistência social tiveram em sua formação pessoal e profissional. “Tenho um carinho especial por esse tema porque sou fruto direto da assistência social da nossa cidade. Quando jovem, fui aluno do Reino da Garotada e foi lá, aos 14 anos, no curso de elétrica, que nasceu o sonho de me tornar engenheiro, que realizei e que me trouxe até aqui, como prefeito”, contou. Ele enalteceu ainda o trabalho dos profissionais do setor. “Vocês são heróis e heroínas que acolhem, abraçam e fazem a diferença. Tenho muito orgulho do que Poá representa. Nossa cidade tem tradição no trabalho social e isso está no nosso DNA”, finalizou o prefeito.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Deise de Andrade Silva, destacou a importância da participação popular no evento e lembrou que o SUAS existe para servir diretamente à população. “Essa conferência é um espaço democrático para refletirmos sobre o futuro da assistência social em nossa cidade. Enfrentamos desafios que vão além da falta de recursos. Há também problemas na forma como foram utilizados, o que tem precarizado os serviços. A assistência social é fundamental para garantir dignidade e proteção às famílias mais necessitadas, não se trata de favor ou caridade, mas de direitos”, afirmou.

O secretário de Assistência Social de Poá, Wellington Alves Teixeira, ressaltou que a conferência acontece após quatro pré-conferências que já iniciaram o debate de temas estruturantes para o futuro do SUAS na cidade, como a repactuação das responsabilidades pós-Constituição de 1988 e a Renda Mensal Vitalícia (RMV). “É fundamental que, nestes dois dias, tracemos juntos o caminho das políticas públicas que queremos para Poá, buscando apoio do Estado, do Governo Federal e fortalecendo o papel do terceiro setor, que é indispensável para atender nossa população”, disse.

Ele também destacou ações emergenciais, como a parceria com a Secretaria de Saúde para o atendimento à população em situação de rua, apontando a atuação integrada como um caminho eficaz. “Reconheço e agradeço a dedicação da primeira-dama, presidente do Fundo Social, e o trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde para responder às necessidades imediatas, como o atendimento à população em situação de rua, que não pode esperar”, encerrou o chefe da pasta.