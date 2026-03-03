Poá inicia atendimentos do PAV e amplia acesso aos serviços da Receita Federal

A Prefeitura de Poá iniciou oficialmente, nesta terça-feira (03), os atendimentos do Posto de Atendimento Virtual (PAV), ampliando o acesso da população aos serviços da Receita Federal do Brasil (RFB) no próprio município. A abertura marca uma nova etapa no fortalecimento da rede de serviços públicos da cidade e consolida a parceria institucional firmada em 2025, quando o prefeito Saulo Souza assinou o Termo de Cooperação Técnica com o órgão federal para a instalação da unidade.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, recebeu na sede da pasta o delegado da Receita Federal em Guarulhos, Julio Sergio Ferreira Cabrales, e o delegado adjunto Wilson Akira Muramatsu, que acompanharam o início oficial dos atendimentos e conheceram a estrutura disponibilizada pelo município. Também participaram o diretor do PAV Poá, George Pereira, e a agente da unidade, Elaine Octávio.

Para a secretária Jeruza Reis, o PAV representa um avanço estratégico na consolidação de um atendimento público integrado. “Essa parceria é muito importante porque amplia os serviços oferecidos à população e fecha um ciclo de atendimento dentro da própria Secretaria. Muitas vezes o cidadão procura o Banco do Povo, o Sebrae ou o PAT, mas está com o CPF irregular e precisa regularizar a situação. Com o PAV, conseguimos oferecer um suporte completo, integrando todos esses serviços em um só lugar e facilitando a vida do cidadão”, destacou.

O prefeito Saulo Souza reforçou a importância da parceria para a cidade. “Assinamos esse Termo de Cooperação com a Receita Federal com a convicção de que estávamos trazendo mais dignidade e eficiência para o atendimento ao cidadão. O PAV é uma conquista importante para Poá, pois garante acesso a serviços essenciais sem que a população precise sair do município, fortalecendo nossa política de desburocratização e cuidado com as pessoas”, declarou.

O delegado Julio Sergio Ferreira Cabrales elogiou a estrutura disponibilizada pelo município e ressaltou o impacto social da iniciativa. “Entre os nove municípios da região, aqui encontramos a melhor estrutura. O cidadão ganha tempo, economiza com deslocamento e consegue resolver praticamente tudo em um único espaço. Isso é fundamental, especialmente para quem precisa trabalhar e não pode perder um dia inteiro se deslocando. Ficamos muito positivamente impressionados com as instalações e com a organização do atendimento”, afirmou.

PAV em Poá

O PAV é uma iniciativa da Receita Federal que busca descentralizar e ampliar o acesso da população aos serviços tributários e cadastrais, por meio de parcerias com prefeituras, que oferecem estrutura física e servidores capacitados para o atendimento local, com suporte técnico do órgão federal.

Em Poá, quatro servidores municipais passaram por treinamento e estão aptos a realizar os atendimentos. De forma remota e com o uso da tecnologia, a equipe da Receita Federal oferece todo o suporte necessário à unidade poaense.

Com a implantação do posto, a população agora podem acessar, de maneira mais prática e eficiente, diversos serviços voltados à pessoa física, como regularização de CPF, emissão de documentos, orientações fiscais, abertura de processos digitais e acompanhamento de solicitações, evitando deslocamentos para outras cidades e garantindo mais agilidade no atendimento.

O PAV funciona na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, 372, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações pelos telefones: (11) 4639-2908 ou (11) 4639-3146.