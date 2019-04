Poá inicia cadastro de moradores no antigo bairro do Raspadão

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim São José realizou nesta segunda-feira (1°) o cadastramento de 50 famílias para o 'Cadastro Único', programa do Governo Federal que beneficia famílias de baixa renda por meio de vários benefícios como a Bolsa Família.

Conforme o secretário, titular da pasta, Edevaldo Gonçalves, que acompanhou a ação, o atendimento no local beneficiou moradores que tem problemas com a locomoção, já que o bairro é distante de outras regiões, por exemplo, o Jardim São José, onde está localizado o CRAS.

"Procuramos atender essas pessoas que tem dificuldades de locomoção, principalmente os idosos. Além do cadastro, orientamos com relações a outros serviços que estão a disposição dos poaenses".

De acordo com a coordenadora do CRAS do Jardim São José, Sandra Vinhas, o cadastro dos moradores foi realizado e agora será avaliado pelo Governo Federal. "Realizamos o cadastro e a avaliação será feito pelo Governo Federal que analisará se o perfil de cada família está dentro dos critérios do programa".