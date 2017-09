Poá inicia campanha para atualizar carteira de vacinação de crianças e adolescentes

Poá iniciou nesta semana a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). O trabalho segue até o próximo dia 22, porém no sábado (16) será realizado o “Dia D”. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde do município de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Estarão disponíveis doses contra 18 tipos de doença, entre as quais tuberculose, rotavírus, paralisia infantil, febre amarela, sarampo e HPV. O objetivo é colocar em dia a caderneta de vacinação do público-alvo. As crianças e adolescentes menores de 15 anos deverão ir aos postos de saúde do município acompanhados de seus responsáveis, munidos da caderneta de vacinação.

Em situações de perda da caderneta de vacinação, a recomendação é de que os pais ou responsáveis compareçam ao mesmo posto de saúde onde vacinaram as crianças anteriormente, para que seja possível consultar quais doses já foram aplicadas na ficha de registro arquivada na unidade.

Telefone para mais informações: 11 4639-9121.