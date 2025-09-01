Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 31/08/2025
Poá inicia censo de saneamento rural com apoio da Sabesp por meio do Projeto Brotar

Levantamento deve contemplar 186 domicílios rurais na cidade para ampliar acesso à água potável e tratamento de esgoto

01 setembro 2025 - 18h10Por de Poá
Poá inicia censo de saneamento rural com apoio da Sabesp por meio do Projeto Brotar - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá iniciou, em parceria com a Sabesp, o Projeto Brotar, que realiza um censo de saneamento rural para mapear as condições de acesso à água potável e tratamento de esgoto em áreas rurais do município. O levantamento deve contemplar mais de 180 domicílios cadastrados pelo IBGE na cidade e marca uma nova etapa da atuação da companhia de saneamento em regiões historicamente não atendidas.

A reunião de lançamento, realizada na semana passada, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, contou com a presença de representantes da Vila São Francisco e da Guarda Civil Municipal (GCM) Ambiental. O encontro marcou o início oficial dos trabalhos em Poá e buscou envolver a comunidade no processo, destacando a importância da colaboração dos moradores no preenchimento dos formulários.

O trabalho de campo será conduzido por uma equipe de recenseadores que percorrerão as residências mapeadas para coletar informações. Os dados obtidos servirão de base para a Sabesp desenvolver soluções específicas para cada região, com o objetivo de otimizar a distribuição de água de qualidade, ampliar a coleta e garantir o tratamento adequado de esgoto.

Segundo a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, o levantamento é essencial para aproximar o Poder Público das reais necessidades da população rural. “Esse levantamento vai nos ajudar a ampliar o acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, garantindo não apenas saúde e qualidade de vida, mas também valorização das propriedades rurais e fortalecimento da agricultura familiar. Além dos benefícios diretos para os moradores, o saneamento traz impacto positivo para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável de toda a cidade”, afirmou.

Projeto Brotar

O Projeto Brotar é executado pela Sabesp em parceria com o Laboratório de Informações Estratégicas Agroambientais do Instituto de Economia Agrícola (IEA), responsável pelo Programa Rotas Rurais, e pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag).

A iniciativa simboliza uma mudança significativa na política de atuação da Companhia, que até a desestatização não atuava em áreas rurais, informais e de extrema vulnerabilidade devido a restrições contratuais. Com o novo escopo, a Sabesp passa a investir na criação de infraestrutura específica para levar água e saneamento a essas localidades, promovendo inclusão e ampliando o acesso a serviços básicos.

