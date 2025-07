Poá inicia diagnóstico para regularizar 180 imóveis na Vila São Francisco

A Prefeitura de Poá, por meio das Secretarias Municipal de Habitação e de Assistência e Desenvolvimento Social, deu início ao diagnóstico social dos moradores da Vila São Francisco inscritos no Programa de Regularização Fundiária do município. A medida, que não tem qualquer custo para os participantes, é um passo essencial para a emissão de 180 matrículas de imóveis, beneficiando diretamente famílias que há anos aguardam pela legalização de suas propriedades.

A ação teve início nesta semana e contou com a presença dos secretários de Habitação, Marcos Dias, e da Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira. Durante a visita, as equipes técnicas iniciaram a coleta de documentos pessoais e comprovações de tempo de residência dos moradores cadastrados.

O objetivo é reunir todas as informações necessárias para dar andamento ao processo legal de titularidade dos imóveis. “Assim como todo o processo de regularização, esta ação é gratuita e visa exclusivamente verificar os documentos pessoais dos moradores e documentação que comprove o tempo de residência naquele endereço”, destacou o secretário de Habitação.

Segundo ele, o diagnóstico social é uma das etapas fundamentais do processo de regularização fundiária. Com essa ação, a Prefeitura consegue mapear a situação de cada imóvel, identificar possíveis pendências documentais e garantir que os beneficiários atendam aos critérios exigidos pela legislação vigente. A partir desse levantamento, será possível emitir as matrículas definitivas dos imóveis, assegurando o direito de propriedade aos moradores.

Além dos avanços na regularização fundiária da Vila São Francisco, a Prefeitura também iniciou, em fevereiro desse ano, a implantação do sistema de abastecimento de água no bairro. Em parceria com a Sabesp, estão sendo instaladas 700 novas ligações domiciliares, que beneficiam mais de 4 mil moradores.