05/12/2025
Região

Poá inicia limpeza do piscinão em prevenção às chuvas de verão

Trabalhos abrangem manutenção do reservatório, limpeza de córregos, vistoria de bueiros e estratégias de controle do Aedes aegypti

05 dezembro 2025 - 19h00Por Fernando
Poá inicia limpeza do piscinão em prevenção às chuvas de verãoPoá inicia limpeza do piscinão em prevenção às chuvas de verão - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá iniciou a limpeza do piscinão da Vila Ronana e as demais ações preventivas para enfrentamento do período de chuvas intensas de verão. Os trabalhos, acompanhados de perto pelo prefeito Saulo Souza, envolvem desde a limpeza de estruturas de drenagem até o fortalecimento das estratégias de combate à dengue. 

A iniciativa, segundo o chefe do Executivo, que  esteve no piscinão na última quinta-feira, reforça o compromisso da gestão de proteger a população e garantir uma resposta rápida e eficiente diante de situações de risco que costumam se intensificar nesta época do ano. 

Ele reforça que o trabalho é antecipado para minimizar transtornos e ampliar a segurança de moradores em todas as regiões da cidade. 

Entre as ações já em execução está o desassoreamento do reservatório, estrutura essencial para receber a água das chuvas. O reservatório passa por manutenção completa, incluindo retirada de sedimentos, remoção de resíduos e vistoria no equipamento de bombeamento, responsável por auxiliar na drenagem em momentos de pico de volume. Esse tipo de intervenção reduz significativamente a chance de transbordamentos e alagamentos em áreas mais sensíveis do município e garante que o piscinão opere com sua capacidade máxima. 

A limpeza de córregos também integra o conjunto de medidas preventivas. O trabalho consiste na retirada de entulhos, desassoreamento e manejo da vegetação que possa obstruir o fluxo natural da água. Além disso, equipes da Secretaria de Seviços Urbanos atuam na desobstrução de bueiros e bocas de lobo, etapa essencial para que o sistema pluvial funcione de forma adequada no período de fortes chuvas. 

O prefeito destacou ainda a importância de planejar e agir antes que os problemas se tornem inevitáveis. “O período de chuvas está chegando. E é por isso que temos feito a lição de casa. A começar por essa importante operação de limpeza do piscinão, um importante reservatório da nossa cidade. Também a manutenção das bombas, que são importantes para poder fazer a drenagem das águas do piscinão. A limpeza dos nossos córregos também é uma prioridade, a limpeza dos bueiros, inclusive uma operação também de combate à dengue na nossa cidade, com a pulverização em todas essas áreas de riscos do município”, afirmou. 

Segundo ele, a soma desses esforços faz parte de um compromisso contínuo. “Precisamos garantir que a água vá para o lugar correto e precisamos garantir mais do que tudo a segurança da população poaense. Vamos nos unir nessa importante corrente do bem para enfrentar mais um período desafiador de chuvas intensas de verão aqui na nossa cidade”, declarou. 

Combate à Dengue 

Paralelamente às ações de drenagem e limpeza, a Prefeitura de Poá também intensificou as iniciativas de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O período de maior proliferação do mosquito coincide com o verão, quando as chuvas e o calor criam condições ideais para o surgimento de criadouros. 

As equipes da Secretaria de Saúde realizam mutirões de limpeza e vistorias em imóveis para identificar e eliminar pontos de acúmulo de água. Campanhas de conscientização vêm sendo reforçadas, tanto em canais institucionais quanto em escolas e espaços comunitários, com orientações claras sobre o papel da população na prevenção da doença. 

O monitoramento epidemiológico também foi intensificado, permitindo a identificação de regiões com maior incidência e a adoção de ações mais direcionadas. 

Atuação da Defesa Civil  

A Defesa Civil de Poá já se encontra mobilizada também para as ações de prevenção e enfrentamento ao período de verão. A força-tarefa envolve o mapeamento e monitoramento de áreas de risco, garantindo que regiões mais suscetíveis a deslizamentos, enchentes ou alagamentos sejam observadas de forma constante.  

Além disso, a Defesa Civil municipal também vem participando ativamente de iniciativas mais amplas. Recentemente esteve presente no lançamento da SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, programa estadual que investe R$ 69,5 milhões em modernização tecnológica, reforço aos municípios e ampliação da rede de alertas.

Como parte dessa preparação ampliada, servidores têm participado de cursos de especialização e treinamentos técnicos específicos para situações de emergência. O objetivo é assegurar que todas as ações ocorram de forma coordenada, com conhecimento atualizado e práticas alinhadas às melhores referências de proteção civil.

    

