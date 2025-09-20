Poá inicia o Cras Itinerante e leva atendimento social para os bairros

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá deu início nesta quinta-feira (18) ao serviço de Cras Itinerante, que tem como objetivo levar atendimento do Centro de Referência de Assistência Social a bairros mais afastados da cidade. A primeira ação foi realizada na rua Tupinambás, na Vila Romana, região que tem como referência o Cras de Calmon Viana. As próximas datas já estão definidas: 16 de outubro, na Cidade Kemel; 30 de outubro, no Jardim São José; e 6 de novembro, na Vila Varela.

O Cras Itinerante funciona como uma unidade móvel de atendimento que busca facilitar o acesso de famílias em situação de vulnerabilidade aos serviços da assistência social. No local, os moradores podem realizar a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), fazer o acompanhamento do programa Criança Feliz, tirar dúvidas sobre programas como o Bolsa Família, além de receber orientação de equipes do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O secretário de Assistência Social de Poá, Wellington Alves Teixeira, explica que o atendimento é feito por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Para ser atendido, é preciso apresentar documentos pessoais como RG e CPF. “O serviço vem para o bairro para garantir o atendimento das pessoas que não conseguem ir até a unidade do Cras, como por exemplo o de Calmon Viana, que é o bairro de referência para essa região da Vila Romana”, explicou.

Ele disse ainda que a iniciativa também busca facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e mães em período de amamentação. “Dentro do nosso plano de ação, no primeiro semestre a gente garante o recadastro e neste segundo vamos para a busca ativa, ou seja, as pessoas que não conseguiram por algum tipo de problema, a gente consegue fazer aqui o serviço”, afirmou o secretário.

O prefeito Saulo Souza, destacou que a proposta fortalece o vínculo entre a administração e os moradores. “O Cras Itinerante leva aos munícipes facilidade na hora de obter acesso às políticas públicas, que são de grande importância para os nossos munícipes. Essa iniciativa traz qualidade de vida e aproximação dos serviços com a população poaense”, disse.

Moradores que compareceram ao atendimento comemoraram a novidade. Elisangela Sabino ressaltou que o serviço trouxe comodidade. “Fiquei muito feliz com a chegada do Cras Itinerante, pois precisava atualizar o CadÚnico e ficava longe para ir até Calmon Viana.” Já Crislaine Ferreira destacou que a ação facilitará o acesso de seus avós aos programas sociais. “Para eles ficará muito mais fácil usar o serviço quando for no formato itinerante. Gostei muito”, disse.