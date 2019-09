Poá inicia operação de revitalização de ruas para prevenir acidentes

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realiza uma ampla operação de revitalização das vias urbanas. Segundo o secretário Wilson Lopes, a ação, que começou em ruas importantes da cidade, é focada na sinalização de trânsito, com pintura de faixas de pedestres, de vagas de estacionamento, de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas, entre outros.

Entre as vias revitalizadas estão Marechal Floriano Peixoto, Lucas Nogueira Garcez, Coronel Benedito de Almeida, Niterói, Deputado Castro de Carvalho, 26 de Março e Eurico Sodré. Conforme explicou o prefeito Gian Lopes, os serviços realizados garantem a segurança dos veículos e pedestres. “É muito importante a recuperação da sinalização de trânsito e é importante ressaltar que esse trabalho é feito, periodicamente, garantindo a segurança da nossa população no trânsito”.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana também vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. “É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, explicou Wilson Lopes.

Ainda de acordo com o secretário de Transportes, algumas atitudes ajudam a evitar acidentes no trânsito, entre elas: Não dirigir alcoolizado; não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas; não ultrapassar o limite de velocidade; usar sempre o cinto de segurança; atravessar as ruas nas faixas de pedestres; conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito.