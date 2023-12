Poá inicia Operação Papai Noel

Já está nas ruas a Operação Papai Noel – uma ação realizada em parceria com as Polícias Civil e Militar, GCM e Conseg de Poá, visando reduzir os índices de criminalidade e garantir a segurança da população neste final de ano. A ação inclui aumento do efetivo policial e viaturas no Centro e bairros com maior incidência de criminalidade.

De acordo com a comandante da 2ª Cia da Polícia Militar de Poá, capitã Merize, com a chegada das compras do final do ano, aumenta consideravelmente o número de pessoas circulando na malha central e por consequência a possibilidade de furtos e roubos – em especial de celulares e veículos. “Estamos deslocando todo o nosso contingente para as ruas, em parceria com a Guarda Civil Municipal”, afirmou.