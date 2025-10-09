Poá inicia seleção para a Frente de Trabalho

A Prefeitura de Poá iniciou nesta quinta-feira (09) a avaliação social dos inscritos no Programa de Combate ao Desemprego e Incentivo à Qualificação Profissional, conhecido como Frente de Trabalho. O processo de seleção será realizado até o dia 17 de outubro, sempre das 8 às 17 horas, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, localizada na avenida Antônio Massa, 150, no Centro de Poá. A convocação seguirá ordem alfabética, começando pelas letras A e B no dia 9 e finalizando com S, T, U, V, W, Y e Z no dia 17 (abaixo cronograma completo). Quem não puder comparecer na data indicada poderá ser atendido em outro dia dentro do prazo.

Os inscritos que não apresentarem a complementação dos documentos no dia da avaliação social deverão comparecer à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2025, para realizar a entrega e o protocolo dos documentos pendentes. O atendimento será realizado na sede da Secretaria, localizada na rua Alberto Rossi, nº 130, no Centro da cidade.

Segundo a secretária de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho de Poá, Jeruza Reis, a iniciativa busca oferecer oportunidades de capacitação e inclusão social para moradores desempregados que residem em Poá há pelo menos dois anos e não recebam seguro-desemprego. A seleção será feita por assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

“A Prefeitura dará prioridade aos inscritos com maior encargo de família, família com idosos ou PCD, mulher arrimo de família ou vítima de violência doméstica, maior tempo de desemprego e maior idade. Nosso objetivo é possibilitar a reinserção destas pessoas no mercado de trabalho por meio do curso profissionalizante e alfabetização, quando for o caso”, destacou a secretária.

A secretária reforça ainda que todos os candidatos devem comparecer munidos de documentos pessoais e comprovante de residência atualizado, que comprove moradia em Poá há pelo menos dois anos.

O prefeito Saulo Souza reforça que a Frente de Trabalho é uma importante ferramenta para apoiar famílias em vulnerabilidade, oferecendo não apenas ocupação temporária, mas também um caminho para reintegração ao mercado formal. “É uma iniciativa que alia dignidade e capacitação. Não queremos apenas oferecer renda temporária, mas abrir portas para novas oportunidades de vida”, afirmou o prefeito.

O programa terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. Os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 1.050, cesta básica de R$ 200, seguro de vida e acidentes pessoais, além de formação profissional. A jornada semanal será de 36 horas, sendo 32 horas destinadas ao trabalho e quatro horas voltadas para o curso de qualificação. A contratação terá validade de um ano, prorrogável pelo mesmo período.

Calendário de atendimento

O atendimento seguirá um cronograma em ordem alfabética, conforme as datas abaixo:

* 09/10: letras A e B

* 10/10: letras C e D

* 11/10: letras E, F e G

* 13/10: letras H, I e J

* 14/10: letras K e L

* 15/10: letras M e N

* 16/10: letras O, P, Q e R

* 17/10: letras S, T, U, V, W, Y e Z