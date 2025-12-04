Poá intensifica ações de segurança com o início da Operação Papai Noel

A Prefeitura de Poá deu início à Operação Papai Noel, ação estratégica que reforça a segurança nos principais pólos comerciais do município durante o período de maior circulação de moradores e consumidores. Coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, a operação integra de forma tática a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar e a Polícia Civil, ampliando a eficiência do policiamento preventivo.

As rondas foram intensificadas em pontos estratégicos da cidade, com atuação combinada de viaturas, motocicletas e equipes a pé. A ação contempla todos os corredores comerciais, incluindo a avenida Nove de Julho e rua Vinte e Seis de Março, no centro, e avenida Getúlio Vargas, em Calmon Viana, além de outras regiões de grande fluxo. A iniciativa conta ainda com parceria da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOA).

O objetivo é ampliar a sensação de segurança e garantir que comerciantes, trabalhadores e consumidores possam realizar suas compras de fim de ano com tranquilidade. O patrulhamento está sendo reforçado também no período noturno, após o fechamento do comércio, com maior presença em praças e pontos de ônibus.

A Operação Papai Noel seguirá ativa durante todo o período de festas, acompanhando o crescimento do fluxo comercial e garantindo maior presença das forças de segurança em Poá. De acordo com o secretário de Segurança, Comandante Ferreira, destacou que ações recentes realizadas na cidade, que resultaram na prisão de suspeitos e na apreensão de milhares de porções de drogas nas últimas semanas, reforçam a importância da iniciativa.

“Essas ocorrências mostram que estamos no caminho certo, mas também ampliam nossa responsabilidade em manter e intensificar o trabalho. O espírito da Operação Papai Noel é cuidar das pessoas em um período em que a cidade fica ainda mais movimentada. Estamos atuando de forma integrada com a GCM e a Polícia Militar para garantir um fim de ano mais seguro para todos”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza reforça que a Operação Papai Noel não se limitará ao Centro e alcançará diversos bairros de Poá, levando mais segurança à população neste período de festas.

“Queremos que a população circule com tranquilidade, faça suas compras de Natal com segurança e prestigie o comércio local. Nosso compromisso é garantir um ambiente mais protegido para toda a comunidade, não apenas no período de festas, mas em todos os meses do ano”, destacou.