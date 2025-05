Poá intensifica combate ao Aedes Aegypti com levantamento larvário

A Secretaria de Saúde de Poá, por meio das equipes de Vigilância em Saúde, concluiu entre os dias 5 de abril e 17 de maio o 2º ciclo de Avaliação de Densidade Larvária (ADL), com o objetivo de mapear e combater focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A ação percorreu toda a cidade e contou com a visita a mais de 2,4 mil imóveis, nos quais foram coletadas nove amostras de larvas.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, reforçou a importância da ação para nortear as medidas de prevenção em saúde pública. “Os resultados do LIRAa são fundamentais para orientar as ações de controle e prevenção no combate ao mosquito, permitindo uma resposta rápida e eficaz por parte das autoridades de saúde”, afirmou.

O chefe da pasta também destacou a necessidade de continuidade no monitoramento e no engajamento comunitário. “O monitoramento contínuo e a conscientização da população são essenciais para reduzir os índices de infestação e prevenir a disseminação das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti”, disse.

O prefeito Saulo Souza, enfatizou o papel crucial da população no enfrentamento ao mosquito. “A participação da população, eliminando criadouros em suas casas e mantendo os quintais limpos, é crucial para o sucesso das ações de combate ao mosquito. Além disso, as equipes de Vigilância em Saúde da nossa cidade seguem empenhadas na luta contra o Aedes aegypti, reforçando a importância da prevenção e da colaboração de toda a comunidade”, finalizou o prefeito.