Poá intensifica conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá, por meio da Patrulha Maria da Penha e do projeto Maria vai à Escola, promoveu uma série de palestras e atividades em diversos pontos da cidade durante o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher. A iniciativa mobilizou escolas municipais e estaduais, entidades sociais e estabelecimentos comerciais, levando informação e promovendo o diálogo com a população.

O principal objetivo das ações foi prevenir a violência doméstica, incentivar a denúncia e orientar a comunidade sobre como agir diante de situações de agressão. Durante os encontros, foram abordados os diferentes tipos de violência — física, psicológica, moral, sexual e patrimonial — além dos ciclos da violência doméstica, os direitos garantidos às vítimas e as medidas protetivas previstas em lei.

“A conscientização é fundamental para prevenir a violência contra a mulher. Ao dialogar com adolescentes, jovens e com toda a população, reforçamos o respeito aos direitos humanos e criamos uma cultura de igualdade e proteção”, destacou a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Kelly Aparecida Pedro.

As atividades também abriram espaço para o diálogo aberto, em que os participantes puderam tirar dúvidas, compartilhar opiniões e refletir sobre formas de romper o ciclo da violência, tornando o processo ainda mais educativo e participativo.

O secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, ressaltou que as ações vão além do caráter informativo. Segundo ele, iniciativas como essas ajudam a formar uma consciência coletiva sobre o papel de cada cidadão na prevenção à violência. “Quando trabalhamos a orientação desde cedo, especialmente nas escolas, estamos plantando sementes que fortalecem uma cultura de respeito, proteção e valorização da vida”, afirmou o secretário.

Seminário

Além das ações locais, representantes da GCM participaram da 6ª edição do Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica, realizado no Centro Cultural São Paulo, nos dias 27 e 28 de agosto. Com o tema “Políticas Públicas para Prevenção à Violência contra a Mulher e Boas Práticas”, o evento reuniu autoridades, especialistas e guardas civis de diversas cidades, promovendo o intercâmbio de experiências e o fortalecimento de políticas públicas eficazes.

Maria vai à Escola

Como parte das ações permanentes da GCM, o projeto “Maria vai à Escola” realiza rodas de conversa com estudantes da rede pública, abordando a Lei Maria da Penha, os direitos das mulheres e os caminhos para denunciar situações de violência. A iniciativa também atende os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. “Esse trabalho preventivo realizado pela GCM, com foco na educação e na conscientização, é essencial para construirmos uma cidade mais justa, segura e igualitária para todos. Valorizar a vida das mulheres é uma prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito Saulo Souza.