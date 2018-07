Poá intensifica segurança na região central nos jogos do Brasil

A Prefeitura de Poá, por meio das secretarias de Segurança Urbana e de Transportes e Mobilidade Urbana, com apoio da Polícia Militar, realiza na região central operação conjunta com o objetivo de garantir a segurança da população durante a transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo.

“A segurança da população é uma prioridade da administração municipal. O mais importante de toda a ação é sempre à satisfação da população com a presença dos policiais na rua. É um trabalho essencial para o aumento da segurança”, comentou o prefeito Gian Lopes.

De acordo com o secretário de Segurança, Carlos Setsuo, a operação foi concentrada em dois pontos diferentes, na Avenida Nove de Julho e na Getúlio Vagas, locais de grande concentração da população. “Fizemos um planejamento e a grande preocupação foi garantir a segurança da população, incluindo os comerciantes já que a cidade por ser uma estância turística acaba atraindo moradores de outros municípios”, destacou.

Para o secretário de Transportes, Wilson Lopes, o importante é assegurar a tranquilidade daquelas pessoas que saem de suas residências para assistir e comemorar na rua após a transmissão dos jogos. “Para os próximos jogos vamos intensificar a operação garantindo também a segurança no trânsito”, concluiu.