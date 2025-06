Poá investe em formação para fortalecer turismo na cidade

A Prefeitura de Poá dá um passo importante para o fortalecimento do turismo local, com a realização de um curso em Gestão do Turismo, iniciativa promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Sebrae Alto Tietê. O curso gratuito será oferecido nos dias 9, 10 e 11 de junho, das 9h às 13h, na sala de reuniões da Praça da Bíblia, localizada na avenida Vital Brasil, nº 90, no Centro.

A ação é voltada a profissionais que já atuam no setor turístico, bem como moradores, empresários, gestores públicos e membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) que desejam entender mais sobre a cadeia produtiva do turismo e ampliar suas oportunidades na área.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Poá, Paulo Barbosa, o objetivo é fornecer ferramentas e conhecimentos para que o turismo local se desenvolva de forma estratégica, sustentável e integrada à realidade do município. A formação abordará três eixos principais: Políticas Públicas de Turismo no Brasil, Papel das Micro e Pequenas Empresas no Turismo Sustentável e Planejamento Estratégico, Governança e Avaliação.

“Esse é um momento essencial para consolidarmos Poá como um destino turístico regional. A formação vai oferecer o embasamento técnico necessário para que nossos agentes públicos e privados possam trabalhar de maneira coordenada e eficiente”, destaca o secretário.

Além de garantir certificado de participação a todos os presentes, o evento também concederá um certificado especial à cidade, reconhecendo Poá como “Cidade Empreendedora”, um selo simbólico que reforça o compromisso do município com o desenvolvimento do setor turístico.

De acordo com a diretora de Turismo de Poá, Débora de Lucrezio, a capacitação acontece em um momento em que a cidade de Poá tem intensificado os esforços para consolidar sua identidade turística. “Conhecida pelas suas fontes de água mineral e pela tradicional Festa das Orquídeas, a cidade vai intensificar suas atrações e criar oportunidades econômicas ligadas ao turismo cultural, religioso e de bem-estar. Essa formação será importante para contribuir com esse crescimento”, disse a diretora.