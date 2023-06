Poá lança Campanha do Agasalho; objetivo é arrecadar 30 mil peças

A cerimônia ocorreu na sede do órgão e contou com a presença da prefeita Marcia Bin e demais secretários municipais.

“Quero agradecer e parabenizar ao nosso secretário Felipe Esteves e todos os técnicos do Fundo Social de Solidariedade (FSS) pelo desenvolvimento desta campanha. Além disso, é preciso frisar também a importância dos munícipes doarem peças infantis para que nossas crianças também sejam contempladas e aquecidas durante o inverno”, disse a chefe do Executivo municipal, Marcia Bin.

De acordo com o presidente do Fundo, Felipe Esteves, os pontos de arrecadação começaram a ser dispostos em diversos pontos da cidade. “As caixas da campanha estão sendo colocadas em departamentos e espaços públicos municipais, como nos Centros de Referência à Assistência Social (CRAS) e também no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além do Paço Municipal”, explicou Felipe.

“Essa campanha está sendo realizada através do esforço de todos os funcionários do nosso Fundo Social, por isso, agradeço cada um destes profissionais. A partir de agora, contamos com a ajuda dos poaenses para atingirmos nossa meta de 30 mil peças arrecadadas, que irão ajudar diversas famílias”, salientou.

A primeira doação recebida pelo órgão foi feita pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, presidido pela primeira-dama do estado, Cristiane Freitas. A entidade estadual doou 200 cobertores. “Quero em nome do nosso município agradecer o Fundo Social estadual, por essa doação que com certeza auxiliará os poaenses mais necessitados, durante os dias de baixa temperatura”, finalizou a prefeita.

Também estiveram presentes na cerimônia as secretárias Simone Lacerda (Educação) e Maria da Graça Chaia Marques (Mulher).

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Poá promoveu nesta quarta-feira (31), às 10 horas, o lançamento da Campanha do Agasalho 2023 com o tema “O amor pode aquecer muita gente”. Meta, segundo presidente do Fundo Social, é arrecadar 30 mil peças.