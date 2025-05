Poá lança editais da Lei Aldir Blanc com investimento de R$ 800 mil para cultura

A Secretaria de Cultura de Poá anunciou o lançamento dos editais 002/2025 e 003/2025 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que juntos somam um investimento de mais de R$ 800 mil destinados a projetos e coletivos culturais do município. A iniciativa tem apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. As inscrições para os dois editais estão abertas até o dia 19 de maio, e deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail poa.pnab1@gmail.com. Podem participar artistas ou agentes culturais que residam e atuem em Poá há pelo menos dois anos, com propostas de qualquer linguagem artística.

Os projetos deverão ser executados no prazo máximo de 6 meses. De acordo com a pasta, 20% dos recursos serão destinados a ações realizadas em áreas periféricas ou por povos e comunidades tradicionais. A ação integra uma política pública mais ampla voltada ao fortalecimento das expressões culturais locais, sobretudo em regiões periféricas e entre comunidades tradicionais.

Segundo o secretário de Cultura de Poá, Paulo Barbosa, o lançamento do PNAB Poá dará um grande passo na valorização da cultura local. “Este é um momento histórico para a cultura poaense. Com esses recursos vamos apoiar diretamente quem produz arte e cultura em nossa cidade”, afirma o prefeito

Como parte da implementação dos editais, a Prefeitura de Poá também realizará duas ações formativas on-line com o objetivo de orientar a comunidade cultural sobre a participação nos editais. No dia 14, às 19 horas, será realizada a Leitura Explicativa dos Editais em um encontro via Google Meet, para detalhar os critérios, prazos e formas de inscrição. Já no dia 17, das 9h às 12 horas, acontece a Oficina de Escrita de Projetos, também on-line, voltada a quem deseja aprimorar a elaboração das propostas a serem inscritas. Para obter o link das ações formativas basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura.

Para os editais, serão contempladas 26 propostas culturais, divididas da seguinte forma:

• Edital 002/2025 - Cultura Viva (Pontos e Pontões de Cultura): Premiação de R$ 25 mil para até 10 entidades ou coletivos, com ou sem CNPJ, certificados ou não pelo Ministério da Cultura. É necessário comprovar pelo menos dois anos de atuação cultural e possuir endereço em Poá. 30% das vagas são reservadas para culturas populares e tradicionais.

• Edital 003/2025 - Projetos Culturais: Apoio financeiro para até 16 projetos nas seguintes categorias:

* 5 projetos de R$ 15 mil

* 5 projetos de R$ 30 mil

* 6 projetos de R$ 40 mil

O edital completo 002/2025 está na barra de tarefas, do site da Prefeitura de Poá (www.poa.sp;gov.br), no link publicações oficiais. Ao entrar no Diário Oficial basta clicar no link Edição n° 813 09/05/2025. o edital completo 003/2025 será encontrado a partir da página 38 do mesmo arquivo.

Para quem tiver dúvidas sobre os editais ou quiser orientação individual, a Secretaria de Cultura disponibiliza o e-mail cultura@poa.sp.gov.br e o telefone (11) 4638-8804 para agendamento de atendimentos presenciais.