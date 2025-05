Poá lança projeto "Cabelos do Amor" em parceria com a ONG Cabelegria

O prefeito de Poá, Saulo Souza, lançou nesta sexta-feira (09) o projeto “Cabelos do Amor”, uma iniciativa da Secretaria da Mulher em parceria com a ONG Cabelegria, que tem como missão resgatar a autoestima de pacientes em tratamento oncológico ou com outras patologias que causam queda de cabelo. O evento de inauguração do banco de perucas, que já realizou sua primeira doação, contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza.

O espaço, que oferece doação de perucas gratuitamente para mulheres, esteve ativo até 2022 e foi reaberto a partir de uma força tarefa realizada pela pasta, comandada pela secretária Laudjane Ferreira Lima Cavalcante, em parceria com a ONG e com o apoio da iniciativa privada, além do empenho do prefeito Saulo Souza, que destacou a importância do projeto.

“O programa Cabelos do Amor, em parceria com a Cabelegria, revela o cuidado e a preocupação da nossa gestão com a causa da mulher. Começamos o governo fazendo a doação dos carros oficiais do gabinete para o transporte das pacientes em tratamento contra o câncer, e agora reativamos o Banco de Perucas, formando uma verdadeira corrente do bem. Cada fio doado para esse projeto simboliza acolhimento, amor e dignidade para essas mulheres, além de fazer de Poá uma cidade mais humana e solidária”, destacou o prefeito, que na ocasião também anunciou a instalação do Centro de Saúde da Mulher em breve na cidade.

A secretária da Mulher reforçou a necessidade de acolher as mulheres que vivem momentos difíceis em função da doença e também da população colaborar com o projeto fazendo doações. “É uma grande emoção retomar essa importante ação, que foi iniciada pela secretária de Indústria e Comércio, Jeruza Reis, quando assumiu a pasta da Mulher em gestões anteriores e hoje é uma grande apoiadora dessa iniciativa. Sabemos o quanto uma peruca pode devolver a autoconfiança e o sorriso de quem enfrenta um momento tão delicado”, destacou.

Presente do evento, a idealizadora da ONG Cabelegria, Mariana Robrahn, acompanhou a primeira doação feita para a jovem Alice Prazeres de Santana, de 17 anos, e apresentou o trabalho da entidade que atende mais de 4 mil pacientes por ano. “É por mulheres e meninas com a Alice que nós estamos aqui, levando um pouquinho de alegria através das perucas que nós doamos e dando forças para que elas enfrentam esse momento delicado, mas vai passar”, acrescentou.

A cerimônia de lançamento do projeto "Cabelos do Amor" também contou com a presença do presidente da Câmara, Lucas Ferrari, e demais vereadores, além de secretários municipais e representantes de entidades ligadas à causa das mulheres, entre elas a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Como participar

Pacientes interessadas em receber uma peruca devem comparecer ao Banco de Perucas munidas de laudo médico, RG e CPF. A entrega é feita após uma breve análise do caso. Para aquelas que não se identificarem com nenhuma das perucas disponíveis, será feito o pedido de uma nova, mais adequada ao seu perfil e sem qualquer custo.

Doações

A Secretaria da Mulher está recebendo doações de mechas de cabelo de qualquer tipo — naturais ou com química. O mínimo recomendado é de 15 centímetros, mas mechas menores também são aceitas e podem ser utilizadas em outros processos. O cabelo precisa estar limpo e seco. O ponto de coleta é a própria sede da Secretaria da Mulher.