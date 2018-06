Poá libera estacionamento em trecho da Rua Floriano Peixoto no Centro

Um trecho de cerca de 200 metros da Rua Marechal Floriano Peixoto, localizado no centro da cidade, estará a partir desta sexta-feira (29) com o lado direito liberado para o estacionamento de veículos.



A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá retirou as placas de “proibido parar e estacionar” do local. Segundo o responsável pela pasta, Wilson Lopes, após pedidos de moradores e comerciantes, a equipe técnica analisou e constatou que realmente era possível a liberação.



“O objetivo da Administração Municipal é melhorar a qualidade de vida da população e ficamos muito satisfeitos quando é possível atender a pedidos que vem com o anseio dos moradores de uma maneira em geral”, explicou Lopes.



Ainda de acordo com o secretário de Transportes, a equipe técnica irá realizar estudos para a implantação de “Área Azul” no local para limitar o tempo de permanência dos veículos nas vagas de estacionamento.