Poá lidera ranking de investimentos per capita na saúde do Alto Tietê

O município de Poá lidera o ranking de investimentos em gastos per capita de ações e serviços públicos de saúde. Com total de R$ 709,25, em 2017, a cidade teve um crescimento de R$ 27,53, comparado a 2013, que foi de R$ 681,72. O levantamento foi divulgado, na última segunda-feira, (21), pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

No páreo, as cidades de Arujá e Guararema também disputam a vaga.

Só nos últimos quatro anos, a cidade arujasense investiu um total de R$ 2.683, 71 por cada habitante, ficando na segunda posição do ranking com R$ 553,36 só em 2017. Seguindo na terceira posição, Guararema permanece com R$ 504,78 de investimentos na área da saúde, entretanto, o município acabou investindo mais em 2013, sendo um total de R$ 1,3 mil. A diferença foi de R$ 498,28 a menos que 2017.

Na lista, Salesópolis acabou ficando na 4ª posição do ranking com R$ 416,33.

A cidade, que atualmente conta uma população de 16,9 mil habitantes, também teve um crescimento positivo no levantamento já que em 2013 o valor de investimentos na saúde foi de R$ 350,05.

ANÁLISE REALIZADA

A análise realizada pelo CFM mostra ainda que em todas as cidades do País, cerca de 2,8 mil municípios, gastaram menos de R$ 403,37 na saúde de cada habitante durante todo o ano de 2017. Segundo o comparativo sobre as contas da saúde, esse foi o valor médio aplicado por gestores municipais com recursos próprios em Ações e Serviços Públicos de Saúde declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

ABAIXO DESSE VALOR

Abaixo desse valor de investimento, estão as cidades de Santa Isabel na 5ª colocação com R$ 380,61, seguida de Suzano (R$ 366,24) e Mogi das Cruzes (R$ 365,70).

Na outra ponta, entre os que tiveram menor desempenho na aplicação de recursos, estão três cidades do Alto Tietê, sendo Biritiba Mirim (R$ 307,09), Itaquaquecetuba (R$ 231,44) e Ferraz de Vasconcelos, que acabou tendo o pior índice de investimento na saúde com R$ 200,61. De acordo com o levantamento, as cidades gastaram uma média de R$ 32,00 no período de 2013 a 2017 em relação aos outros municípios.