15/11/2025
Meio Ambiente

Poá marca presença em debates sobre justiça climática na COP30

Secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, representou o município

17 novembro 2025 - 21h00Por de Poá
Poá marca presença em debates sobre justiça climática na COP30Poá marca presença em debates sobre justiça climática na COP30 - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, representou o município na 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém (PA). A chefe da pasta participou de três painéis oficiais voltados à justiça climática, equidade de gênero e ao fortalecimento de políticas locais sustentáveis, levando a experiência poaense a um dos principais fóruns ambientais do mundo. 

A primeira participação ocorreu nesta última sexta-feira (14), no Prédio da Economia Criativa, na Zona Verde da COP30, durante o painel “Mulheres pelo Clima e Biodiversidade: Nossas vozes pela Justiça Climática”, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e do Clima e pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma). O encontro reuniu lideranças femininas de todo o país para trocar experiências, ampliar redes de ação e promover a justiça climática sob a perspectiva das mulheres. 

Ainda no dia 14, Claudete também participou, pela Frente Nacional, de um evento paralelo da COP30, que discutiu o papel das gestoras públicas locais na implementação de políticas climáticas e de biodiversidade nos territórios. 

Segundo Claudete, o objetivo é dar visibilidade às desigualdades de gênero e raça nos debates ambientais e fortalecer iniciativas locais de mitigação e adaptação climática. “É fundamental reconhecer o papel das mulheres, especialmente as que vivem em territórios vulneráveis, como agentes centrais na luta pela sustentabilidade. Estamos falando de justiça social e de sobrevivência coletiva”, destacou. 

No sábado (15), a secretária de Meio Ambiente encerrou sua passagem na COP 30 durante o painel “Financiamento e Capacitação: Fortalecendo os Municípios para a Agenda Climática”, promovido pela Anamma Nacional, no Pavilhão Brasil, também na Zona Verde do evento. O debate abordou formas de ampliar o acesso dos municípios a recursos e conhecimento técnico para implementação de políticas climáticas e ações de resiliência urbana.

