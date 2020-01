Poá oferece cerca de 700 vagas para capacitação profissional

A partir desta quarta-feira (15), a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social realizará inscrições para os interessados em capacitação profissional. Serão oferecidas 700 vagas em diversos cursos. Para participar é necessário ter a partir de 14 anos e apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço (atualizado) nas Casas de Cursos Centro ou Nova Poá ou em um dos quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Calmon Viana, Vila Jaú, Cidade Kemel e Jardim São José.

Importante ressaltar que o período de inscrições será encerrado assim que forem preenchidas às vagas. Entre os cursos oferecidos estão: Pintura em Tecido, Trico e Crochê, Penteado, Maquiagem, Manicure e Pedicure, Corte e Costura, Boneca de Pano, Design de Sobrancelha, Panificação, Técnica Capitonê, entre outros. As aulas acontecerão nos períodos da manhã (9h às 11 horas) e da tarde (14h às 16 horas).

De acordo com secretário de Assistência Social, Edevaldo Gonçalves, os cursos têm como objetivo oferecer conhecimentos que possibilitarão a inserção das pessoas no mercado de trabalho e as aulas terão início em 10 de fevereiro.

“É mais uma oportunidade para os poaenses se qualificarem e aumentarem a renda familiar”, declarou.

Ainda segundo Edevaldo Gonçalves, como são diversas opções de cursos, as pessoas podem se encaixar na atividade que mais apresentam interesse.

“Ficamos felizes por poder proporcionar oportunidades por meio desses cursos e temos a certeza que os alunos se esforçarão e aproveitarão ao máximo essa capacitação profissional”.

O telefone da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para mais informações é (11) 4636-3757. As pessoas também podem ligar diretamente no equipamento que pretendem realizar o curso escolhido.