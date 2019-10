Poá oferece nesta quinta e sexta-feira serviços de saúde na Praça de Eventos

A Prefeitura de Poá, por meio das secretarias de Saúde e da Mulher, oferecerá atendimento especializado às mulheres nos dias 17 e 18 de outubro (quinta e sexta-feira), na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, Centro), das 9h às 16 horas. A ação integra a programação da Campanha “Outubro Rosa-Cinza”.



Entre os serviços que serão oferecidos estão atendimento no Odonto Móvel (orientações e avaliações), teste rápido (HIV, Hepatites e Sífilis), aferição de pressão arterial e glicemia, auriculoterapia, avaliação postural, psicológica e social, entre muitos outros.



Durante o mês de outubro nos equipamentos de saúde ocorrerá ainda uma gincana que aperfeiçoará os serviços nas unidades com: palestras educativas, caminhada preventiva, roda de conversa e otimização da coleta de Papanicolau.



Segundo a secretária da Saúde, Flávia de Souza Verdugo Marques, celebrar o “Outubro Rosa-Cinza” é muito importante. “Planejamos essa ação com muito carinho e tenho certeza que a população vai aproveitar todos os serviços que serão oferecidos. Reforçando que teremos a oportunidade de reforçar junto à comunidade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce”.



Outubro Rosa-Cinza



Durante todo o mês, a Prefeitura de Poá, por meio das secretarias da Mulher, Saúde, Esportes, Assistência e Desenvolvimento Social, entre outras, está promovendo diversas atividades em alusão ao “Outubro Rosa-Cinza”, campanha de conscientização que alerta as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.



Para iniciar a campanha, a Secretaria da Mulher promoveu no dia 1/10 um ato ecumênico na sede da pasta, que contou com a presença do padre Gesildo Torres, pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima, do bairro da Cidade Kemel e do pastor Marcio Lyra.



Segundo a secretária da Mulher, Jeruza Reis, a Campanha “Outubro Rosa-Cinza” tem o objetivo de conscientizar as pessoas da necessidade dos exames de prevenção, tanto de câncer de mama, quanto de câncer de colo de útero, bem como das doenças autoimunes. “Porque prevenção é tudo”, ressaltou.



A campanha Outubro Rosa foi criada no início da década de 1990 pela Fundação Suzan G. Komem for the Cure. A prevenção ainda é o melhor caminho, razão pela qual, nesse mês, há maior incentivo para a realização de exames e mamografias.



A pedido do Conselho Municipal da Mulher, foi acrescentada a cor cinza à Campanha Outubro Rosa. A cor significa o combate e prevenção as doenças autoimunes (mau funcionamento do sistema imunológico), levando o corpo a atacar os seus próprios tecidos. “Nos sensibilizamos com o pedido e decidimos acrescentar a cor a nossa campanha”, afirmou a secretária Jerusa Reis.



Vale destacar que em setembro centenas de mulheres fizeram o exame de mamografia oferecido por meio da parceria entre as secretarias da Mulher e da Saúde de Poá e o Governo do Estado (Carreta da Mamografia).