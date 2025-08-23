Envie seu vídeo(11) 4745-6900
23/08/2025
Região

Saúde: Poá prepara ações de combate ao tracoma

Visitas domiciliares para possível identificação da doença ocular infecciosa

23 agosto 2025 - 14h00Por de Poá
Saúde: Poá prepara ações de combate ao tracomaSaúde: Poá prepara ações de combate ao tracoma - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá promoverá uma nova ação estratégica de saúde pública para o combate ao tracoma, doença ocular infecciosa que pode levar à cegueira se não for tratada corretamente. A iniciativa da Secretaria de Saúde, que ocorre em parceria com o Centro de Oftalmologia Sanitária do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), ligado à Secretaria de Estado da Saúde, visa identificar e tratar casos da patologia no município.

As próximas visitas domiciliares serão realizadas nos dias 30 de agosto, 13 e 14 de setembro, com equipes técnicas capacitadas, devidamente identificadas e seguindo protocolos éticos que garantem o sigilo das informações dos participantes.

O tracoma é uma inflamação ocular causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, transmitida principalmente pelo contato direto com secreções dos olhos de pessoas infectadas ou pelo compartilhamento de objetos contaminados, como toalhas e lenços. Os principais sintomas incluem olhos vermelhos, coceira, irritação e secreção. Sem tratamento, a infecção pode se agravar ao longo do tempo e provocar complicações sérias, como cicatrizes na córnea, perda de visão e até cegueira.

A ação começa com uma entrevista de 10 minutos com o responsável por cada residência selecionada, com o objetivo de levantar dados pessoais e informações sobre as condições dos moradores. Em seguida, será realizado um exame ocular para identificar possíveis sinais da doença.

A participação é voluntária, e os munícipes têm o direito de recusar ou desistir da pesquisa a qualquer momento, sem a necessidade de justificativa. Todas as informações coletadas serão mantidas em sigilo e utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa.

