Poá prepara atividades para a Semana do Meio Ambiente

Poá vai realizar a Semana do Meio Ambiente, que contará com uma série de ações na cidade. A programação acontece em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todo dia 5 de junho. De acordo com a secretaria de Governo, Comunicação Social e Meio Ambiente e Recursos Naturais, as atividades têm início na próxima segunda-feira, dia 4 de junho, com atividade de “Arborização Urbana – Plantio Arbóreo”, na Praça do Rotary Clube (ao lado do Viaduto Tancredo Neves”). A iniciativa será realizada a partir das 9 horas.

No dia 5 de junho (Dia Internacional do Meio Ambiente), acontecerá a II Manhã Ecológica com Palestra Ambiental, Trilha Ecológica e Plantio Arbóreo, na Chácara Florestan Fernandes (Departamento de Meio Ambiente), que fica na Avenida Adutora, 1.111, no Jardim Nova Poá. A ação será realizada com crianças da ONG “Grupo Esperança”, das 8h30 às 10h30.

No dia 6 de junho será ministrada a palestra “Cooperativa Cruma – Abordagem sobre Resíduos e Reciclagem”, na Escola Manoel Petronilio dos Santos (Rua Jorge de Tibiriçá, 301, Santa Helena), a partir das 9 horas, com a participação de estudantes. E no dia 7 de junho será realizada a palestra com a Defesa Civil “Queimadas” e “Educação Ambiental”, na ONG Aldeias Infantis SOS (Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 85, Jardim Débora), das 9 às 11 horas.

Fechando a programação, no dia 8 junho, acontece ação de educação ambiental com o plantio de espécies frutíferas na Escola Manoel da Silva Oliveira (Avenida Deputado Castro de Carvalho, 2002, Fonte Áurea), das 9h às 11 horas.

“É muito importante que seja feita a conscientização e reflexão por parte da população no sentido da preservação do Meio Ambiente. Por isso programamos uma semana com diferentes ações”, explicou o assessor técnico do Departamento de Meio Ambiente, Ahmad Mohamad Hage, o Paulo Turco.

Segundo Paulo Turco, o grande desafio hoje na cidade e no País é a questão ambiental, pois devemos fazer o bom uso da natureza, dos espaços verdes. “E a Semana do Meio Ambiente é uma grande oportunidade para debatermos o assunto e alertar a população quanto ao assunto”, concluiu.