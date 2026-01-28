Envie seu vídeo(11) 4745-6900
28/01/2026
Região

Poá promove ação do Janeiro Branco com foco na saúde mental

Evento gratuito acontece na Praça da Bíblia com escuta qualificada, orientação farmacológica e atividades culturais abertas

28 janeiro 2026
- (Foto: Nivaldo Alves)

A Secretaria de Saúde de Poá promove, nesta quinta-feira (29), uma grande ação do Janeiro Branco voltada à conscientização e ao cuidado com a saúde mental. O evento será realizado na Praça da Bíblia, localizada na avenida Nove de Julho, 22, no Centro, das 8 às 12 horas, e é aberto ao público em geral. 

A iniciativa reúne atendimentos de escuta qualificada, orientação farmacológica, atividades culturais e rodas de conversa conduzidas por profissionais da Saúde, colocando o bem-estar emocional no centro das atenções. 
Um dos principais destaques da ação em Poá é a oferta de tendas de escuta qualificada, onde profissionais capacitados estarão disponíveis para ouvir a população de forma atenta e acolhedora. A medida é uma ferramenta fundamental no cuidado em saúde mental, pois permite que as pessoas expressem suas angústias, dúvidas e sentimentos em um ambiente seguro, sem julgamentos. 

Durante o evento, qualquer pessoa poderá procurar as tendas para conversar, receber orientações iniciais e, quando necessário, ser encaminhada para os serviços da rede municipal de saúde. A iniciativa reforça a importância de falar sobre emoções e buscar apoio, rompendo com estigmas ainda presentes em torno do cuidado psicológico. 

Outro eixo importante da ação será a orientação farmacológica. Profissionais da área estarão disponíveis para conversar com pacientes e familiares que têm dúvidas sobre o uso de medicamentos, especialmente aqueles relacionados à saúde mental. Serão abordados temas como interação medicamentosa, efeitos colaterais, riscos da automedicação e dependência medicamentosa. 

Além dos atendimentos e orientações, a programação do Janeiro Branco em Poá também inclui atividades culturais. Um sarau será realizado com a participação de pacientes e funcionários do Caps, aberto a todos que desejarem cantar, se apresentar ou simplesmente prestigiar o momento. 

Outra iniciativa será a roda de conversa com a equipe de psicólogos da Rede Básica de Saúde, que irá abordar temas relacionados à saúde mental de forma acessível e dialogada. A roda de conversa permite a troca de experiências, o esclarecimento de dúvidas e a reflexão conjunta sobre desafios cotidianos que impactam o equilíbrio emocional. 

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou a relevância da campanha Janeiro Branco para a conscientização da população sobre a saúde mental e emocional. Segundo ele, ações como essa são fundamentais para enfrentar preconceitos e ampliar o debate sobre o tema. 

"Essa ação busca combater tabus, prevenir doenças como ansiedade, depressão e burnout, e incentivar o autocuidado e a busca por ajuda especializada", afirmou o chefe da pasta. "Ao abrir o espaço para a participação do público, o evento reforça a ideia de que a saúde mental é construída coletivamente, com empatia, escuta e respeito às diferenças”, completou. O prefeito Saulo Souza disse que ao abrir as portas para a escuta e o diálogo, o município reforça a mensagem de que ninguém precisa enfrentar seus problemas sozinho e que buscar ajuda é um ato de cuidado e responsabilidade consigo mesmo. “Ao investir em ações de conscientização e cuidado, o município fortalece a rede de apoio à população e estimula uma cultura de acolhimento e prevenção”, disse.

