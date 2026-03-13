Poá promove ação solidária com doação de cabelos e campanha de lenços para pacientes com câncer

A Prefeitura de Poá realiza na próxima segunda-feira (16/03), das 10h às 16h, na Secretaria da Mulher, uma ação solidária com doação de cabelos para a confecção de perucas destinadas a mulheres em tratamento contra o câncer. Na mesma data, também será lançada a campanha “Doe Lenços – Junte-se à luta contra o câncer”, que arrecadará lenços para pacientes oncológicas. As iniciativas integram a programação do município em comemoração ao Mês da Mulher.

Durante a ação, profissionais estarão no local realizando gratuitamente o corte de cabelo de pessoas interessadas em contribuir com a campanha. Para a doação, é necessário que os fios tenham no mínimo 15 centímetros de comprimento. A Secretaria da Mulher está localizada na Rua Fernando Pinheiro Franco, 141, no Centro de Poá.

De acordo com a secretária da Mulher de Poá, Laudjane Ferreira, a iniciativa busca fortalecer a rede de apoio às mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer. “A doação de cabelos e a campanha de lenços são gestos de solidariedade que levam acolhimento, carinho e esperança para mulheres que passam por esse momento delicado. A participação da população é fundamental para ampliarmos o alcance da campanha e beneficiarmos mais pessoas”, destacou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, ressaltou que a ação faz parte da programação preparada pela administração municipal ao longo do mês de março para valorizar e apoiar as mulheres da cidade. “Iniciativas como essa reforçam as políticas públicas de cuidado, respeito e valorização feminina, além de estimular a solidariedade da população em apoio às mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer”, afirmou.

Banco de Perucas

A iniciativa também se conecta a um importante projeto retomado na cidade no ano passado. Em 2025, Poá voltou a contar com o Banco de Perucas da ONG Cabelegria, iniciativa que tem como missão resgatar a autoestima de pacientes em tratamento oncológico ou que enfrentam outras condições que provocam queda de cabelo.

Campanha “Doe Lenços”

Além da doação de cabelos, a campanha “Doe Lenços” arrecadará lenços novos ou usados em bom estado. As doações poderão ser entregues continuamente em diferentes pontos de arrecadação espalhados pela cidade, entre elas as unidades do CRAS, a Secretaria da Mulher e a Câmara Municipal de Poá.

O atendimento para recebimento das doações ocorre das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4639-2044.

Pontos para doação do lenço:

• CRAS Vila Jaú – Rua Gerônimo Maziero, s/nº

• CRAS São José – Avenida Águas de São Pedro, 411

• CRAS Calmon Viana – Rua Alfredo Diniz, 50

• CRAS Kemel – Rua Vitor Barbosa Guisar, 179

• Câmara Municipal de Poá – Rua Vereador José Calil, 100 – Centro

• Secretaria da Mulher – Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 – Centro