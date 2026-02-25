Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quarta 25 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 25/02/2026
Região

Poá promove campanha de vacinação antirrábica e adoção responsável de cães e gatos nesta sexta-feira

Ação gratuita acontece das 10h às 14h, na Praça da Bíblia, sem necessidade de agendamento prévio

25 fevereiro 2026 - 17h27Por De Poá
A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realiza nesta sexta-feira (27/02) mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A ação acontecerá na Praça da Bíblia, localizada na Rua Vicente Guida, s/n, na região central da cidade. No mesmo dia será promovida uma ação de doação responsável, incentivando a conscientização e o cuidado com os pets.

A vacinação será gratuita e ocorrerá das 10h às 14h, por ordem de chegada. Não é necessário realizar agendamento prévio. A orientação do Departamento de Vigilância em Saúde é que, caso o animal seja de porte grande ou muito bravo, os tutores utilizem guia e focinheira. Para os gatos, o ideal é o uso de caixas de transporte, facilitando o trabalho dos profissionais e evitando fugas caso fiquem assustados.

“Mesmo sem registros recentes da doença no município, a raiva é contagiosa e pode ser fatal. A vacinação anual de cães e gatos é fundamental para prevenir a doença e proteger tanto os animais quanto os seres humanos”, reforçou o secretário de Saúde, Silvanei Mamed. Segundo ele, a campanha será ampliada para outros bairros da cidade. As datas e locais serão divulgadas em breve.

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas no Centro de Bem-Estar Animal (Cebeap), pelo telefone 4638-1330.

