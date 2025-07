Poá promove palestra para alavancar vendas no Dia dos Pais

A Prefeitura de Poá, a Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP) e o Sebrae SP promoverão no próximo dia 14 de julho, das 18 às 21 horas, uma palestra gratuita voltada aos empreendedores da cidade. O evento tem como foco capacitar comerciantes locais para alavancar suas vendas no Dia dos Pais, celebrado este ano em 10 de agosto.

Com o título “Super Venda Dia dos Pais”, o curso será realizado na sede da ACIP, localizada na rua Dr. Silvio Barbosa, 89, no centro da cidade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente por meio do link: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/48449.

A ação é organizada por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Relação do Trabalho de Poá e busca oferecer ferramentas práticas para ajudar micro e pequenos empresários a se destacarem em uma das datas mais relevantes do calendário do varejo brasileiro.

De acordo com a secretária da pasta, Jeruza Reis, a chegada do Dia dos Pais representa uma excelente oportunidade para fortalecer os negócios locais. “Essa é uma das datas sazonais mais importantes para o comércio brasileiro, onde micro e pequenas empresas têm a oportunidade de ampliar significativamente suas vendas por meio de um planejamento estratégico”, afirmou.

Ela ressalta ainda que o conteúdo da capacitação será voltado para o uso de ferramentas digitais e marketing. “Os empreendedores também receberão orientações sobre como utilizar ferramentas digitais e redes sociais para destacar suas marcas, além de dicas sobre como criar conteúdo com o auxílio da inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas”, acrescentou.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da capacitação e do apoio aos pequenos negócios. “Nosso papel como gestão pública é criar pontes entre os empreendedores locais e as oportunidades de crescimento. Essa capacitação gratuita é mais uma forma de valorizar o comércio de Poá, impulsionar a economia e preparar nossos comerciantes para se destacarem em datas importantes como o Dia dos Pais”, afirmou.