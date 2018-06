Poá reabre a ala pediátrica do Hospital Municipal Guido Guida

O atendimento da ala pediátrica do Hospital Municipal Guido Guida de Poá foi retomado na manhã desta segunda-feira (18). O prefeito Gian Lopes (PR) e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, acompanharam os primeiros trabalhos. A previsão é que o local realize, uma média, de 300 atendimentos por dia. A pediatria estava fechada desde outubro de 2017, cerca de oito meses.

“Para o retorno da Pediatria no Hospital Guido Guida foi necessário a contratação emergencial de 14 médicos pediatras plantonistas”, disse Gian. O prefeito destacou ainda que a medida só foi possível graças à liberação de R$ 5 milhões, por parte do governador Márcio França (PSB).

“Ele (governador) entendeu o momento financeiro delicado de Poá e garantiu que vai apoiar o município para que a oferta de serviços essenciais na cidade não seja interrompida”, completou.

Na Saúde, Poá destaca ainda a contratação de seis médicos ginecologistas, e outros profissionais, para compor a equipe das Unidades Básicas de Saúde.

Saúde da Criança

Marquinhos Indaiá reforçou que futuramente, pensando no público infantil, Poá contará com o Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança. “Um local que certamente será referência no Alto Tietê”, disse.

O novo complexo de saúde do município será um local que contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias. A capacidade de atendimento será de 400 crianças por dia, que serão atendidas por uma equipe especializada com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente sociais, farmacêuticos, entre outros.

Gian Lopes falou do que é preciso para que o complexo seja realidade. “Para o projeto sair do papel o deputado federal Márcio Alvino garantiu uma emenda de R$ 1 milhão e isto demonstra o comprometimento dele com a cidade”, ressaltou.

O Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança contará com uma equipe especializada com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente sociais, farmacêuticos, técnicos de farmácia, entre outros.

A unidade visa o atendimento da população infantil, para casos de baixa e média complexidade de urgência e emergência e contará com recepção e espera; leitos de emergência, utilizados no atendimento de paciente grave, que necessita de cuidados imediatos ou semi-intensivos; sala de triagem; sala de observação pediátrica; consultórios de atendimento; posto de Enfermagem; sala de inalação e hidratação; sala de curativo e sutura; sala de gesso; sala de coleta de exames; sala de Raio-X; brinquedoteca; entre outros.