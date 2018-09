Poá realiza ações em comemoração a Semana Nacional do Trânsito

Em comemoração a Semana Nacional do Trânsito, celebrada de 18 a 25 de setembro, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, está realizando uma série de atividades cujo objetivo é a conscientização dos motoristas e pedestres pela mudança de comportamento e transformação no trânsito.

Na manhã dessa quinta-feira (20), os agentes de trânsito se posicionaram na avenida Antonio Massa, esquina com a Nove de Julho. Com faixas e panfletos, chamaram a atenção de motoristas e pedestres, visando despertar a consciência de todos.

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Wilson Lopes, essa é uma semana em que se busca acima de tudo a consciência de pedestres e motoristas. “Todos nós somos parte integrante do trânsito e com mais conhecimento e consciência promoveremos um ambiente seguro, evitando acidentes, respeitando os pedestres e o principal, salvando vidas por meio de nossas atitudes”.

A intenção da Secretaria de Transportes é estender essas ações de educação do trânsito durante todo o ano.

palestras e faixas

Conforme explicou o diretor da pasta, Jair Lapa, estão sendo programadas várias palestras itinerantes que serão realizadas nas escolas municipais e estaduais de Poá. “Iremos colocar também várias faixas informativas, visando a educação no trânsito por toda a cidade”.

Ainda de acordo com Jair Lapa, atitudes ajudam a evitar acidentes no trânsito, entre elas: não dirigir alcoolizado; não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas; não ultrapassar o limite de velocidade; usar sempre o cinto de segurança; atravessar a rua nas faixas de pedestre; conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito.