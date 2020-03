Poá realiza atendimento e orienta pessoas em situação de rua sobre o coronavírus

A Prefeitura de Poá, por meio das secretarias de Esportes e Assistência e Desenvolvimento Social, realizou na manhã desta segunda-feira (23), na Praça Armando Rossi, uma ação com pessoas em situação de rua, visando o acolhimento, orientação, higienização e prevenção ao Coronavírus junto a este público. O prefeito Gian Lopes acompanhou à atividade e ressaltou que a administração municipal também atende diariamente os usuários do serviço com humanização, respeito e dignidade.



“Importante reforçar que além desta ação de hoje em prevenção ao Coronavírus, o acolhimento para pessoas em situação de rua está funcionando diariamente. A nossa casa funciona com um excelente grupo de colaboradores. A ONG Luz do Amanhã, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, trabalha 24 horas por essa população. Assim como foi na época do inverno rigoroso precisamos nos mobilizar para que todos tenham condições de higiene pessoal básica com dignidade”, explicou o prefeito Gian Lopes. Os secretários de Esportes, Tonho de Calmon e de Assistência, Edevaldo Gonçalves, também participaram da atividade.



Na ação desta segunda-feira, as pessoas em situação de rua puderam tomar banho, receber informações quanto à prevenção ao Coronavírus e também se alimentaram e ganharam roupas.



Albergue

Atualmente a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social vem executando o acolhimento de pessoas em situação de rua no Albergue, a qual é uma unidade pública que presta atendimento social a este público.



O equipamento conta com uma equipe de suporte que realiza atendimento e acompanhamento das pessoas em situação de rua, facilitando a conquista de documentos pessoais, a inclusão em programas sociais, o acesso ao mercado de trabalho, bem como, quando possível a reinserção familiar ou retorno a cidade de origem.



Qualquer denúncia ou situação que envolva pessoas em situação de rua podem ser enviadas ao Albergue, pelo telefone (11) 4636-5678.