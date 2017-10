Poá realiza Caminhada Contra o Câncer de Mama neste sábado

A Prefeitura de Poá realiza neste sábado (28) a “Caminhada Contra o Câncer de Mama”. A concentração das pessoas que participarão da atividade será em frente à Câmara de Vereadores, a partir das 9h30. O evento faz parte da programação em comemoração ao “Outubro Rosa”, movimento mundial que tem como objetivo chamar atenção para realidade atual do câncer e a importância do diagnóstico precoce.

Segundo a Secretaria da Mulher, participarão da caminhada integrantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Poá, do Conselho dos Direitos da Mulher, do Cantinho da Melhor Idade, grupos de unidades de saúde, artesãs, entre outros. “Todo público feminino que quiser participar da atividade está convidado. Esta é uma ação muito importante, que tem o objetivo principal de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização de uma forma geral entre as mulheres”, comentou a secretária Jeruza Reis.

Além da caminhada, a programação do Outubro Rosa contou com outras ações. Durante este mês aconteceram workshops, atividades de culinária e artesanato. Também palestras que abordaram temas relacionados ao câncer e a importância do diagnóstico precoce, sobre o Conselho Estadual da Saúde e sobre os direitos da “Mulher Idosa”. A agenda de eventos reservou ainda, no último dia 18 de outubro, uma ação social de “Corte de Cabelos” para doação à ONG Cabelegria e o Banco de Perucas, realizada na Secretaria da Mulher.

Os trabalhos referentes ao Outubro Rosa contaram também com ações da Secretaria de Saúde, que ofereceu palestras educativas e preventivas nas salas de espera das unidades de saúde (temas menopausa, câncer de mama e câncer de colo de útero) e a programação teve ainda a participação de diversos outros órgãos e pastas municipais.