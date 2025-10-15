Poá realiza caminhada do Outubro Rosa neste sábado

A cidade de Poá se vestirá de rosa neste sábado (18) para a tradicional caminhada do Outubro Rosa, promovida pela Secretaria da Mulher. O evento, aberto ao público, tem concentração marcada para às 9 horas, em frente à Câmara Municipal, na rua Vereador José Calil, 100, no Centro. Durante a atividade, serão distribuídas camisetas aos participantes, que percorrerão a região central em um ato simbólico pela valorização da saúde feminina.

A ação faz parte da campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O prefeito Saulo Souza destacou a importância da mobilização e o envolvimento da população poaense. “A caminhada do Outubro Rosa é uma ação que vai envolver toda a população para tratar de um tema de grande importância, que é a saúde da mulher. Não fique de fora e participe você também desta ação de valorização da vida”, afirmou o prefeito.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, reforçou o convite à comunidade. “O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização sobre a saúde feminina. Em Poá, a nossa caminhada será um momento de mobilização e incentivo à prevenção. O evento é aberto ao público e no dia serão distribuídas camisetas para os participantes”, ressaltou.

Centro de Saúde da Mulher

O mês de outubro tem sido especial para a saúde feminina em Poá. No último dia 4, Saulo Souza inaugurou o Centro de Saúde da Mulher Poaense Vanessa Valente, na Alameda Pedro Calil, 140, no Centro. O espaço, inédito na cidade, representa um marco na política pública de atenção integral às mulheres e promete ser referência regional.

Com estrutura moderna e equipe multidisciplinar, o centro oferece atendimento completo em todas as fases da vida da mulher. No local, são realizados exames preventivos e de acompanhamento, como mamografia, papanicolau, ultrassonografia e colposcopia, além de atendimento especializado para gestantes de alto risco.

Segundo o prefeito, a criação do espaço atende a uma antiga demanda da população e simboliza o compromisso da administração com a saúde da mulher. “É um avanço histórico. Poá agora conta com um centro de referência totalmente voltado ao cuidado feminino, oferecendo acolhimento e diagnóstico precoce. Na nossa cidade o câncer não terá vez”, destacou o prefeito. Além da caminhada e da inauguração do novo centro, a cidade também promove atividades complementares dentro da programação do Outubro Rosa. Uma das iniciativas de destaque é a oferta de sessões gratuitas de auriculoterapia no Centro de Fisioterapia Albert Sabin, administrado pela Secretaria de Saúde. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Jair de Godoy, 275, na Vila Açoreana, e não requer agendamento prévio.