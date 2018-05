Poá realiza campanha para conscientização e redução de acidentes de trânsito

Poá realizou nesta terça-feira (29) ação do Movimento “Maio Amarelo”. Na cidade, a campanha aconteceu no cruzamento das avenidas Leonor Bolsoni Marques da Silva e Nove de Julho (área central). A proposta da atividade foi chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Com faixas e material explicativo, os agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá abordaram os motoristas e pedestres, orientando-os dos cuidados que devem ser tomados visando à prevenção de acidentes para um trânsito mais seguro.

Segundo o secretário de Transportes, Wilson Lopes, a proposta da campanha é chamar a atenção da sociedade com relação aos altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo o Brasil. “Sabemos que a conscientização é essencial, pois o bom comportamento de pedestres e motoristas resulta num trânsito mais seguro para todos”, declarou.

Maio amarelo

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

“É um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação”, explicou o diretor de Trânsito, Jair Lapa. Ele ainda acrescentou que em Poá sempre são realizadas ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. “É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, explicou Lapa.

Ainda de acordo com o diretor de Trânsito, algumas atitudes ajudam a evitar acidentes no trânsito, entre elas: Não dirigir alcoolizado; não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas; não ultrapassar o limite de velocidade; usar sempre o cinto de segurança; atravessar a rua nas faixas de pedestres; conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito.