Poá realiza capacitação para diagnóstico precoce de câncer bucal

A Secretaria de Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Bucal, promoverá na próxima quinta-feira (21), das 9 às 13 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores, uma capacitação dos profissionais que atuam na cidade, cujo tema será diagnóstico precoce, tratamento e principalmente a prevenção do câncer bucal.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos da Indaiá, ressaltou a importância deste tipo de treinamento. “O diagnóstico precoce de câncer bucal pode ajudar muitos poaenses e este é um dos objetivos principais do evento que é realizado anualmente”, destacou.

Para o coordenador de Saúde Bucal, João Jurandir Simões Junior, a capacitação será destinada a cerca de 100 profissionais entre dentistas da rede pública e rede privada. "Também convidamos os técnicos de cidades vizinhas para participar do curso".

Segundo a também coordenadora da Saúde Bucal, Regiana Carlini, a atividade será conduzida pela professora Desirée Cavalcanti, uma das autoridades no assunto. “O nosso objetivo é passar orientações atualizadas com relação à prevenção, diagnóstico precoce, procedimentos e demais orientações referentes ao câncer bucal e com isto proporcionar cada vez mais o melhor atendimento à população”.