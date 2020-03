Poá realiza ciclo de palestras a profissionais sobre o coronavírus

A Secretaria de Saúde de Poá realiza, nesta quarta e quinta-feira, 4 e 5, um ciclo de palestras com a equipe de profissionais da pasta, com o objetivo de preparar todos para ações de prevenção e combate ao Covid-19, o novo coronavírus.



Para atender os profissionais da Saúde, as palestras foram divididas em várias turmas. O curso é ministrado pelas equipes das vigilâncias em Saúde, Sanitária e Epidemiológica. De acordo com a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas.



“As orientações que estão sendo repassadas seguem os procedimentos definidos pelo Ministério da Saúde e os nossos profissionais estarão aptos para realizar os procedimentos necessários em relação à prevenção e ao combate ao novo coronavírus”, destacou a secretária de Saúde, Flávia Verdugo.



A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Fabiani Ferri, acrescentou que preparar a equipe da Saúde é extremadamente importante, levando orientações precisas a todos os profissionais. “Estamos constantemente nos reunindo com toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde para buscarmos meios de acolher, orientar e ofertarmos atenção máxima à população de Poá”.



O que é o novo coronavírus



O novo coronavírus 2019 (Covid-19) é um vírus que causa doenças respiratórias. Ele foi identificado pela primeira vez durante uma investigação sobre um surto de doença respiratória em Wuhan, na China.



É fundamental procurar o serviço de saúde mais próximo a pessoa que apresentar sintomas como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados aos seguintes aspectos epidemiológicos: histórico de viagem em área com circulação do vírus, contato próximo caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para coronavírus.