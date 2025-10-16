Poá realiza Dia D de Multivacinação neste sábado com 5 pontos de atendimento

Neste sábado (18), a cidade de Poá realiza o Dia D da Campanha de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde acontece das 8 às 14 horas, em cinco pontos de vacinação espalhados pelo município.

Os locais de atendimento incluem as unidades básicas de saúde (UBS) de Calmon Viana, Vila Varela, Jardim América e Jardim Nova Poá, além de um posto móvel na Praça da Bíblia, na região central. Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento com CPF, a caderneta de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, reforçou a importância da mobilização e fez um alerta às famílias que ainda não estão com as vacinas em dia. “Essa é mais uma oportunidade para a população ficar em dia com as imunizações, tão importantes para a prevenção de doenças graves, como o sarampo e a paralisia infantil (poliomielite). Muitas pessoas estão com doses em atraso, fazemos o convite para buscarem os pontos de vacinação”, destacou.

Ele reforçou ainda que a campanha tem como foco principal ampliar a proteção contra doenças que já foram controladas no país, mas que podem voltar a circular caso a cobertura vacinal diminua. “Entre as vacinas ofertadas estão doses contra poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite, HPV e meningite, além de outras previstas no calendário nacional de imunização”, encerrou o chefe da pasta da Saúde.