Poá realiza formatura de 60 alunas do Curso de Designer de Sobrancelhas, Penteado e Limpeza de Pele

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá realizou na tarde desta quinta-feira (5) a formatura de 60 alunas do Curso de Designer de Sobrancelhas, Penteado e Limpeza de Pele. O evento aconteceu na Praça de Eventos e contou com a participação do prefeito Gian Lopes e do secretário de Assistência, Edevaldo Gonçalves. A capacitação teve duração de três meses com o professor Rodrigo Costa e foi oferecida nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Calmon Viana, Kemel, São José e Vila Jaú.



De acordo com secretário de Assistência, Edevaldo Gonçalves, todos os cursos oferecidos na secretaria têm como objetivo oferecer conhecimentos que possibilitarão a inserção das pessoas no mercado de trabalho e a geração de renda. “É mais uma oportunidade para os poaenses se qualificarem e aumentarem a renda familiar”, declarou.



Segundo o prefeito Gian Lopes, a qualificação profissional é um diferencial para quem pretende alcançar uma oportunidade no mercado de trabalho ou para quem busca uma segunda formação pensando em novos desafios na carreira. “Estamos correndo atrás de ações e projetos que ajudem o poaense. Oferecer oportunidades é nosso grande objetivo”, explicou.



Interessados em futuras vagas nos cursos profissionalizantes devem procurar o Cras de referência de acordo com o bairro que residem.