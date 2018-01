Poá realiza matrícula e rematrícula para diferentes modalidades esportivas

A Prefeitura de Poá iniciou nesta segunda-feira (29) as matrículas e rematrículas para os interessados em participar das atividades de Futebol, Futsal, Ginástica, Basquetebol, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa, Judô e Karatê. Para se matricular ou rematricular, é necessário comparecer ao Ginásio de Esportes Américo Franco ( Rua Lucindo Pereira Jordão, 120 , Fonte Áurea), das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda à sexta-feira.

As atividades atendem pessoas de idades variadas. Segundo o secretário de Cultura e Esportes, Mário Sumirê, o objetivo é contribuir para a formação do cidadão e também favorecer o desenvolvimento da comunidade. “Com as escolinhas temos a oportunidade de oferecer práticas esportivas e contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, além de melhorar a qualidade de vida dos participantes. É necessário acrescentar que o acesso ao Esporte também é uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos riscos sociais”.

Para primeira matrícula é necessário apresentar cópias e originais do RG e CPF do aluno, documento do responsável, comprovante de residência, duas fotos, declaração escolar do ano letivo (original) e atestado médico (original). No caso de rematrícula é preciso levar carteirinha, declaração escolar do ano letivo (original) e atestado médico (original).

As modalidades de Futebol, Futsal, Ginástica, Basquetebol, Handebol e Voleibol são para pessoas a partir de 10 anos. Tênis de Mesa, Judô e Karatê para quem tem a partir de 7 anos. Ginástica Rítmica dos 6 aos 12 anos. Mais informações sobre as escolinhas de esportes podem ser obtidas pelos telefones 4638-3035 e 4638-8804.