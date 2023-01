Poá realiza mutirão de atualização do CadÚnico no Cras do Cidade Kemel

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realiza no próximo sábado (04/02) um mutirão de atualização cadastral do Cadastro Único (CadÚnico), no Centro de Referência à Assistência Social (Cras) Cidade Kemel. As demais unidades do Cras também realizarão mutirões de atualização nos próximos meses.

Para a regularização cadastral, os poaenses devem consultar a lista de famílias contempladas no site da Prefeitura de Poá (https://poa.sp.gov.br/) e efetuarem agendamento prévio pessoalmente na unidade do Kemel ou pelo telefone 4636-5879.

“A atualização tem que ser realizada para evitar o cancelamento dos benefícios de programas sociais como, por exemplo, o Auxilio Brasil, a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de evitar a exclusão do Cadastro único”, destacou o chefe da Pasta, Felipe Esteves.

As demais unidades do CRAS também terão mutirões nos próximos meses, porém, ainda não possuem data definida. “A ação vai chegar nos outros três CRAS do município. Temos o objetivo de regularizar a situação de todos os poaenses que ainda não atualizaram seu cadastro. Assim que as datas forem acertadas, nós divulgaremos os futuros mutirões”, finalizou.

O mutirão de atualização do CadÚnico será realizado no CRAS Kemel, localizado na rua Vitor Barbosa Guisar, nº 179. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4636-5879.