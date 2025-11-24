Poá realiza Mutirão de Emprego com mais de 500 vagas nesta terça-feira

A Prefeitura de Poá promove, nesta terça-feira (25), das 9 às 16 horas, um Mutirão de Emprego com mais de 500 vagas imediatas, incluindo 100 oportunidades destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). O evento ocorrerá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, localizada na Rua Vinte Seis de Março, 372 – Centro de Poá, e reunirá empresas da cidade e da região em uma ação voltada à recolocação profissional e à inserção de novos trabalhadores no mercado.

Organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, a iniciativa tem como objetivo aproximar empregadores de candidatos, facilitar processos de contratação e ampliar o acesso da população a oportunidades formais de trabalho. A ação pretende concentrar parte significativa delas em um único dia, oferecendo mais agilidade para quem busca emprego.

Para participar, os interessados devem comparecer com os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). A orientação da organização é que os candidatos cheguem cedo e tragam currículos impressos. Em muitos casos, processos seletivos serão concluídos imediatamente, tornando possível que alguns participantes já saiam do evento com encaminhamento para contratação.

A secretária da pasta, Jeruza Reis, destacou a importância da ação para o município, especialmente neste período do ano em que o mercado de trabalho costuma aquecer. “Vamos facilitar a conexão entre os candidatos e empregadores. É uma grande oportunidade para quem está buscando uma recolocação ou seu primeiro emprego. A ação surge no final do ano, que impulsiona o mercado de trabalho temporário, especialmente nos setores de comércio, serviços e indústria. Essas oportunidades são uma porta de entrada para o mercado de trabalho, podendo levar à efetivação”, relatou.

O prefeito Saulo Souza reforçou a importância do Mutirão para o fortalecimento da economia local e para a geração de oportunidades para a população. “Nosso compromisso é criar caminhos reais para que a população tenha acesso ao trabalho e possa melhorar sua qualidade de vida. Um evento como esse, com mais de 500 vagas e a participação de empresas da região, demonstra que Poá está avançando na promoção de políticas públicas que aproximam quem busca uma chance do setor produtivo”, afirmou o chefe do Executivo.