Poá realiza mutirão de emprego com oferta de 200 vagas no setor de transporte

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realiza na próxima quinta-feira (09/04) um mutirão de emprego em parceria com a empresa TRANSUNIÃO Transportes S/A, com a oferta de 200 vagas de trabalho no setor de transporte. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas para motoristas e outras 100 oportunidades distribuídas entre diferentes funções operacionais e técnicas.

A ação será realizada das 9h às 16h, na sede da pasta, localizada na rua Vinte e Seis de Março, 372, Centro. O objetivo é facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, promovendo a conexão direta entre candidatos e empresa contratante.

Entre as oportunidades oferecidas estão vagas para motoristas, ajudante de manutenção, mecânico B, oficial eletricista, oficial pintor, oficial funileiro, balconista de autopeças e oficial mecânico, entre outras funções. De acordo com a TRANSUNIÃO, os candidatos para a função de motorista poderão realizar o teste prático no mesmo dia.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer ao local portando os seguintes documentos: CNH, prontuário da CNH, comprovante de residência, RG, certificado do curso de Transporte Coletivo de Passageiros e atestado de antecedentes para transporte coletivo de passageiros.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para a geração de empregos na cidade. “Este mutirão representa mais uma ação concreta da gestão municipal para aproximar a população das oportunidades de trabalho. A realização de uma ação com vagas em um segmento específico facilita para a população, que já comparece ao local com a certeza das vagas existentes e de acordo com o perfil profissional buscado pela empresa. Estamos fortalecendo parcerias importantes com a iniciativa privada para ampliar a empregabilidade e fomentar o desenvolvimento econômico de Poá”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou o compromisso da administração com a geração de renda e oportunidades para a população. “Nosso governo tem trabalhado de forma incansável para criar caminhos que gerem emprego, renda e dignidade para as famílias poaenses. Essa parceria com a TRANSUNIÃO é mais um passo importante nessa missão de cuidar das pessoas e impulsionar o crescimento da cidade”, declarou.