Poá realiza mutirão de limpeza nas vilas Pereta e Amélia

As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos de Poá realizaram, nesta terça-feira (6), nos bairros Vila Pereta e Vila Amélia, um mutirão de limpeza com serviços de capinação, roçagem, pintura de guias e retirada de entulho e descartes ilegais.

Segundo o secretário da pasta, Alexandre Rossi, o Leta, todas as atividades estão sendo executadas em etapas e em breve todos os bairros serão beneficiados.

“Também realizamos trabalhos de limpeza de galerias, vias, bocas de lobo, sarjetas e bueiros e intensificamos a manutenção de praças e terrenos públicos, sinalização, tapa buraco, corte de mato e outros trabalhos em geral”.

Leta ainda acrescentou que as equipes da Prefeitura têm trabalhado muito para melhorar a infraestrutura do município.

“Mas reforço que para manter a cidade limpa e longe de focos de doenças, além de a prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação dos poaenses é importantíssima”.

A ação de limpeza nos dois bairros faz parte do cronograma de serviços da secretaria, que tem realizado, semanalmente, mutirões em diferentes pontos do município, de acordo com a determinação do prefeito Gian Lopes (PR).

O morador da Vila Pereta, Salvador Pires Machado, de 59 anos, disse que a realização de manutenção não pode deixar de ser feita. “Importante essa manutenção de vias e calçadas, principalmente no que se refere ao descarte de materiais feitos pelos munícipes”, pontuou.