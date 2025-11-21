Poá realiza mutirão para atualização do CadÚnico

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá promoverá no próximo dia 29, das 9 às 16 horas, um mutirão geral de atualização cadastral do CadÚnico no auditório da Secretaria de Turismo, localizada na Praça da Bíblia (avenida Vital Brasil, 90, Centro). A ação tem como objetivo facilitar o atendimento às famílias e garantir a manutenção dos benefícios sociais.

A iniciativa também reforça o compromisso da administração municipal em aproximar os serviços públicos da população, principalmente da parcela mais vulnerável. Ao centralizar os atendimentos em um único local e ampliar o horário de funcionamento durante todo o sábado, a pasta busca atender trabalhadores que não conseguem se dirigir aos postos de atendimento durante a semana.

Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira, a ação busca assegurar que nenhum morador perca seus direitos por dificuldade para manter o cadastro atualizado. “A atualização do CadÚnico é fundamental para garantir que as famílias continuem tendo acesso aos programas sociais. Nosso objetivo com o mutirão é facilitar esse processo, oferecer um atendimento mais ágil e assegurar que ninguém perca seus direitos por falta de informação ou dificuldade de deslocamento”, afirmou.

Ele reforça ainda que servidores capacitados estarão à disposição para orientar os moradores sobre a documentação necessária, verificar possíveis pendências e realizar as atualizações diretamente no sistema. “Além das informações cadastrais, os atendentes também poderão fazer novos cadastros, orientar sobre as políticas públicas disponíveis e esclarecer detalhes sobre cada programa social. Essa abordagem contribui para que os munícipes compreendam melhor seus direitos e saibam como acessar outros auxílios disponíveis”, finalizou.