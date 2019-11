Poá realiza serviços de recuperação de ponte na Vila Romana

A Prefeitura de Poá está realizando a completa recuperação da ponte sobre o córrego Itaim, na Avenida Vicente Leporace, na Vila Romana. O trabalho no local foi necessário, já que a ponte estava com parte da sua cabeceira danificada.



“Esse é um trabalho de extrema importância e estamos avançando com a recuperação da ponte. É importante reforçar que, além disso, estamos com 98% das obras do Piscinão concluídas. O local já está em operação e auxiliando no combate às enchentes”, explicou o prefeito Gian Lopes.



Na ponte sobre o córrego Itaim, além da recuperação da cabeceira, foi feita a construção de um muro, limpeza e concretagem do fundo, entre outros trabalhos.